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Пандемия коронавируса нового типа

Около 900 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому

У них заболевание протекает в легкой форме

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Около 900 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в столице находятся на домашнем лечении. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже две недели в Москве работает режим лечения на дому пациентов с коронавирусом. У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении", - сообщила Ракова.

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, врачи контролируют больных, которые лечатся дома, с помощью телемедицинских технологий. Используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики круглосуточно консультируют и оценивают состояние здоровья пациентов.

"Такой порядок был запущен 23 марта. Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение - можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент не будет соблюдать правила карантина - он будет в обязательном порядке госпитализирован и продолжить лечение на дому уже не сможет. Такие же правила распространяются на проживающих с заболевшим коронавирусом", - сказали в штабе.

Там уточнили, что всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3357 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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