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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Дезинфекция проводится во второй раз

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во второй раз проведут в Москве. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

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"Специалисты Комплекса городского хозяйства в воскресенье проведут масштабную обработку дезинфицирующими препаратами дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, дезинфекция проводится с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания. "В недоступных для техники местах обработка выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Он напомнил, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса. "Специалисты городских служб дезинфицируют подъезды, где зафиксированы случаи инфицирования и в которых проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине", - подчеркнул Бирюков.

В таких подъездах протираются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники, выключатели. В остальных московских подъездах чаще проводится регулярная влажная уборка. Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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