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Данные москвичей для цифровых пропусков будут храниться в закрытом контуре

После окончания действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сохранность данных, получаемых от москвичей для выдачи цифровых пропусков, будет обеспечена закрытым и защищенным контуром центра обработки данных (ЦОД). Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ).

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие таких пропусков для поездок станет обязательным.

"Данные, указанные для получения цифрового пропуска, хранятся в защищенном виде. Техническая инфраструктура - серверы, провайдеры, шлюзы, хосты, узлы, дата-центры и прочее - размещены на территории Российской Федерации в закрытом, защищенном контуре ЦОД департамента. После окончания действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Москвичи без мобильных и доступа в интернет получат пропуск по стационарному телефону
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