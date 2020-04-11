Данные москвичей для цифровых пропусков будут храниться в закрытом контуре

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сохранность данных, получаемых от москвичей для выдачи цифровых пропусков, будет обеспечена закрытым и защищенным контуром центра обработки данных (ЦОД). Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ).

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие таких пропусков для поездок станет обязательным.

"Данные, указанные для получения цифрового пропуска, хранятся в защищенном виде. Техническая инфраструктура - серверы, провайдеры, шлюзы, хосты, узлы, дата-центры и прочее - размещены на территории Российской Федерации в закрытом, защищенном контуре ЦОД департамента. После окончания действия режима повышенной готовности информация о выданных пропусках будет уничтожена", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.