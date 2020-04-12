Источник: около одного из домов в Новой Москве обнаружена граната

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Прохожие обнаружили у одного из домов в Новой Москве гранату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в деревне Юрьево поселения Новофедоровское. Прохожие обнаружили гранату возле одного из домов и вызвали полицию. На место происшествия прибыли саперы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, опасный предмет представляет собой муляж гранаты. "Сейчас полицейские выясняют, откуда он взялся на улице возле жилого дома", - заключил источник.