На сайте правительства Москвы появился раздел для оформления цифровых пропусков

"С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск", - отмечается в сообщении.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Возможность передвижения по городу с использованием личного, служебного или общественного транспорта может подтверждаться цифровым пропуском или действующим служебным удостоверением (в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника). При этом для передвижения по городу пешком цифровой пропуск оформлять не нужно.

"Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов Российской Федерации, планирующих посещение города Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск", - говорится в сообщении.

15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Такая мера была введена властями для того, чтобы максимально сократить распространение коронавирусной инфекции в условиях, когда скорая помощь и больницы Московского региона работают на пределе своих возможностей, а число заразившихся растет.

Поездки на транспорте

Пропуска для поездок на дальние расстояния будут трех видов. Для поездок на работу можно оформить пропуск, действительный сразу до 30 апреля. Он полагается тем, чьи профессиональные обязанности не допускают возможности удаленной работы, а также курьерам. Число поездок по такому пропуску будет неограниченным.

Вторая категория пропусков предназначена для посещения больниц и поликлиник. Их можно оформить только на один день, но в течение одной недели можно получить неограниченное число пропусков.

Еще одна категория пропусков - для поездок в иных целях, к примеру, на дачу, в отдаленный магазин или на вокзал. Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще чем два раза в неделю.

В мэрии подчеркнули, что при подаче заявки на пропуск для поездки на личном автомобиле нужно указать его госномер, а для поездок в общественном транспорте - номер карты "Тройка" или "Стрелка".

Оформляя разовые пропуска, необходимо будет указать адрес фактического проживания, а также адрес места назначения. Собеседник ТАСС подчеркнул, что если человек живет в Москве, но постоянно зарегистрирован в другом регионе, он должен будет указать адрес своего фактического проживания в столице. А при оформлении постоянного пропуска для поездок на работу указывать адрес вообще не требуется.