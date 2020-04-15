МВД предупреждает о возможных заторах на въездах в Москву из-за проверок спецпропусков

"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у всех водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с этим возможны затруднения в движении", - пояснили в полиции. В ГУ МВД призвали заранее планировать время поездки, а без крайней необходимости не выезжать. В случае отсутствия пропуска на водителя или пассажира будет составлен на месте административный протокол, сумма штрафа составит 5 тыс. рублей. Его также попросят вернуться домой. В случае невыполнения требования полиции может быть составлен протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начнут тотальную проверку спецпропусков у водителей и пассажиров автомашин на въездах в Москву и в самой столице, что может привести к затруднениям в движении. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

В свою очередь начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин сообщил ТАСС, что сотрудники ГИБДД будут проводить проверки максимально быстро и оказывать содействие водителям для избежания серьезных заторов на въездах в город.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, еще в минувшую субботу под контроль сотрудников ГИБДД были взяты 160 въездов в столицу, на каждом из которых выставлены посты ГИБДД, усиленные сотрудниками Росгвардии. Кроме того, движение на въездах в город осуществляется по одной-двум полосам, остальные перекрыты. "Сотрудники полиции будут проверять пропуска через специальное приложение на мобильных устройствах, вводя туда номер пропуска", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что за одну поездку без спецпропуска может быть составлено несколько протоколов, если человека остановят не на одном посту. "Соответственно, штраф придется оплачивать по каждому из составленных протоколов", - пояснили в правоохранительных органах.

Вместе с тем в полиции предупредили о возможных случаях мошенничества. Жителям Москвы стали поступать СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции, а также с предложениями оформить за деньги цифровые пропуска для передвижения по Москве. "Данные сообщения не соответствуют действительности. Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно", - сообщили в ГУ МВД по Москве. В частности, протоколы составляют сотрудники полиции. Они передают их объединению административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), которое и будет выписывать штрафы.

В Подмосковье сотрудники ГИБДД также будут проверять наличие пропусков у всех водителей машин и их пассажиров, что может вызвать затруднения в движении.