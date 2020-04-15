Источник: более 90% проверенных на въездах в Москву водителей были с пропусками

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Свыше 90% водителей машин и их пассажиров, проверенных в среду на въездах в Москву, оформили специальные цифровые пропуска. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД проверяют электронные пропуска у водителей машин и их пассажиров, из-за чего утром образовались километровые пробки на некоторых направлениях. Проверки пока несплошные, машины останавливали выборочно.

"Предварительные данные показывают, что водители в целом ответственно подошли к оформлению пропусков. При проверках их предъявили на разных въездных участках более 90% водителей, на некоторых направлениях - около 98%. Тех, у кого не было пропусков, в Москву не пустили", - сказал источник. Он добавил, что сотрудники ГИБДД протоколы на нарушителей пока не составляют.

В минувшую субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.