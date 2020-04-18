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В Москве служащим и журналистам нужно получать спецкоды для поездок в такси

Как сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, специальные буквенно-числовые коды выдаются в том же порядке, что и цифровые пропуска

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Граждане с удостоверениями государственного образца, в том числе журналисты, военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, для дальнейшего передвижения по Москве на транспорте должны до 22 апреля внести данные об автомобиле и транспортных картах на сайте mos.ru. Для поездок на такси им необходимо получить специальный код, сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"С 22 апреля граждане с удостоверениями государственного образца, в том числе журналисты, для передвижения по столице на любом виде транспорта должны внести данные о своих автомобилях или транспортных картах "Тройка", "Стрелка", соцкартах в личных кабинетах на портале mos.ru. Для передвижения на общественном или личном транспорте, за исключением такси, гражданам с такими удостоверениями получать цифровой пропуск не нужно", - сказал Немерюк.

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Он добавил, что для поездок на такси гражданам с удостоверениями государственного образца или пресс-картами нужно получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска. В специальной форме на nedoma.mos.ru обладатели удостоверений заполняют графы "ФИО", "Номер удостоверения", "Общественный транспорт" или "Личный/служебный транспорт" или "Предполагаю использовать такси".

"И турникеты в общественном транспорте, и камеры фото- и видеофиксации будут срабатывать в автоматическом режиме, считывая номер транспортной карты или номер автомобиля. Соответственно, граждане с удостоверениями, но не внесшие данные об электронных картах для проезда на общественном транспорте, не смогут пройти, например, в метро, либо на их автомобили при передвижении по городу будут выписаны штрафы, если они не внесли на сайте mos.ru номера своих личных и служебных машин", - пояснил Немерюк.

При этом, если цифровой пропуск уже на руках, то получать новый пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ через сервис nedoma.mos.ru.

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