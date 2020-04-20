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Рекордно низкое количество автомобилей зафиксировали на дорогах Москвы 19 апреля

Всего в воскресенье на дорогах зафиксировали 1,14 млн машин

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Рекордно низкое количество автомобилей зафиксировано на дорогах Москвы в минувшее воскресенье - 1,14 млн, при этом 1 января на дорогах столицы было 1,36 млн автомобилей. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале пресс-службы московского департамента транспорта.

"19 апреля в Москве передвигалось рекордно низкое количество автомобилей, их было меньше, чем 1 января. Более 3 млн машин обычно на дорогах Москвы в декабре, порядка 1,36 млн - 1 января, более 2 млн машин - 1 марта, 1,14 млн машин - 19 апреля", - говорится в публикации.

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