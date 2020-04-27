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Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы

По словам очевидцев произошедшего, полицейские также задержали супругу мужчины

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

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"В полиции проверяют информацию о задержании, которое было снято на видео, предположительно, на улице Лестева", - сказали в ведомстве.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что полицейские задержали за нарушение режима самоизоляции мужчину, гулявшего с собакой. На видеозаписи видно, как полицейские валят мужчину на землю и используют газовый баллон.

При этом очевидцы утверждают, что мужчина был нетрезв. "С балкона я увидела, как полицейские повалили на асфальт человека, гулявшего с собакой. Судя по всему, он был нетрезв. К тому моменту в полицейской машине уже сидела женщина, как я поняла, жена задержанного. Вокруг них бегала их собака", - рассказала очевидец произошедшего Рита Гооге.

По ее словам, на крики вышли соседи, которые стали просить полицейских дать людям возможность увести собаку домой.

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