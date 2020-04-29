В Москве проведут онлайн экскурсию по дому-коммуне на Гоголевском бульваре

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Экскурсия по экспериментальному дому-коммуне на Гоголевском бульваре в Москве пройдет в прямом эфире в среду. Директор Музея Константина и Виктора Мельниковых и первый заместитель директора Государственного музея архитектуры имени Щусева Павел Кузнецов расскажет слушателям о ячейке типа F, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея архитектуры.

"Павел Кузнецов проведет лекцию-экскурсию из ячейки типа F дома-коммуны на Гоголевском бульваре. Мероприятие состоится в прямом эфире в Instagram Музея архитектуры. Павел Кузнецов - один из жителей знаменитого экспериментального дома в Москве", - сообщили в пресс-службе.

В 1931 году на Гоголевском бульваре возник дом-коммуна с названием "Показательное строительство". "Младший брат" Дома Наркомфина, как еще с течением времени стали называть его любители архитектуры. Молодые архитекторы-конструктивисты из бригады Моисея Гинзбурга придумали квартиры - ячейки типа F и сами поселились в них.

В проекте все было экспериментальным: планировка, строительные материалы и даже встроенная мебель. "Интерес к домам-коммунам c их разноуровневыми квартирами есть давно уже не только у исследователей авангарда. Ячейки типа F, гениальное изобретение советских архитекторов 1920-х, переживают сегодня второе рождение как комфортное и экономичное жилье XXI века", - сказал Кузнецов ТАСС.

На экскурсии он расскажет, как архитектура меняла жизнь людей этого дома, как люди меняли его архитектуру и почему сейчас квартиры в нем продолжают вызывать интерес.