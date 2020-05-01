Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на соцподдержку, медицину и ЖКХ в условиях пандемии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения и работу систем здравоохранения и городского хозяйства в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина выделено 110 млрд рублей на поддержку населения и работу системы здравоохранения и городского хозяйства в условиях распространения коронавируса", - сказал он. Таким образом, общий объем расходов города на социальную сферу в текущем году превысит 1,7 трлн рублей. "Бюджет Москвы социально ориентирован, расходы на соцсферу составляют более половины всех расходов города, при этом в условиях кризиса город не только сохраняет все свои социальные обязательства перед жителями, но и направляет средства на поддержку москвичей в связи с пандемией",- отметил Ефимов.

В частности, он пояснил, что на выплаты москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, соблюдающим режим самоизоляции, выделено 7,6 млрд рублей. "Более 77 млрд рублей направлено на поддержку здравоохранения, в том числе, на строительство и перепрофилирование больниц для больных коронавирусом, мероприятия по профилактике распространения инфекции, поддержку медицинских работников, закупку тестов и организацию работы выездных бригад медицинской помощи", - добавил Ефимов.

Еще свыше 5 млрд рублей выделили на дополнительную адресную поддержку горожан, лишившихся работы из-за последствий распространения вируса. "Помимо федерального пособия по безработице, москвичам выплачивается региональная компенсация, таким образом, общая сумма пособия в Москве составляет 19 500 рублей на человека в месяц", - напомнили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики.

Здесь отметили, что также школьники, имеющие право на бесплатное питание, получают продуктовые наборы, общая стоимость которых уже сейчас составляет 735 млн рублей. Еще 5,4 млрд рублей направили на мероприятия по дезинфекции дорог, домов и других объектов, а также закупку дезинфицирующих средств.