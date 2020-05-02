Собянин готов остаться на работе, если заразится коронавирусом в легкой форме

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готов продолжать работать из своего кабинета, если заразится коронавирусной инфекцией и заболевание будет проходить в легкой форме. Об этом он сообщил в субботу в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1" .

"Ну, дай бог, чтобы эта болезнь протекала в легкой форме, тогда, собственно, особо и ограничений не будет, но, тем не менее, с этим тоже приходится считаться. Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о "плане Б" на случай заражения коронавирусом.

По его словам, рабочий процесс у столичных властей практически не прекращается, прерываясь только на сон.

"Город продолжает жить, огромный город, и запереться в каком-то кабинете и сидеть - ну вот мне точно невозможно. Я все равно должен понимать и видеть, что происходит. Конечно, при этом стараться максимально выполнять меры по самоизоляции", - сказал Собянин.

Он добавил, отвечая на вопрос о своих планах после пандемии и самоизоляции, что первым делом "придет на работу".