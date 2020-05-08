Более 1,3 тыс. человек проходят лечение в больнице № 15 им. Филатова в Москве

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. человек проходят лечение в больнице № 15 имени Филатова в Москве, у 918 из них подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", написал в пятницу на своей странице в Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 8 мая. Всего на лечении 1 333 пациентов. Из них с диагнозом "коронавирус" 918 человек. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией у беременных и родильниц - 36", - сообщил главврач. Он добавил, что в реанимации находятся 150 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 64 человека. За последние сутки из медицинского учреждения были выписаны 196 человек.

В свою очередь главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 8 мая в медучреждении находятся 678 пациентов, в том числе 253 с подтвержденным коронавирусом. Так, 12 человек лежат в хирургическом отделении, 10 - в реанимации, из них шесть на ИВЛ. "Поступили 56 человек, из них 21 с COVID-19. Выписаны 89 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID-19", - уточнила Краснова.

Количество людей, проходящих лечение в больнице в столичной Коммунарке снижается уже на протяжении недели. Такая информация следует из данных инфографики, которую разместил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко. "8 мая, состоит на лечении 375 человек, 372 - с внебольничной пневмонией, 221 - с коронавирусом", - говорится в сообщении. За последние сутки в медицинское учреждение поступили 22 человека. Накануне Проценко писал о 419 пациентах, состоящих на лечении в медцентре, а на 1 мая их количество превышало 520 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.