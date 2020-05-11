Мособлсуд с 12 мая начнет работу в полном объеме с учетом санитарных норм

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский областной суд с 12 мая начнет рассматривать все дела в полном объеме, но с соблюдением санатирано-эпидемиологических норм и с учетом рекомендаций Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник на запрос агентства уточнить порядок работы.

Как сообщалось ранее, Мособлсуд с 12 мая планировал возобновить слушания уголовных дел и материалов всех категорий, а также дел об административных правонарушениях, а с 13 мая - слушания гражданских и административных дел.

"В соответствии с теми правилами, которые указаны на сайте Московского областного суда, с 12 мая мы начнем рассматривать все дела в полном объеме, но с использованием всех фитосанитарных норм для обеспечения безопасности граждан, участников процесса, судей и аппарата от коронавирусной инфекции", - сказал представитель пресс-службы суда.

Вместе с тем в здание Мособлсуда, согласно продленным ограничениям, получат допуск только участники судопроизводства, проход в здание суда будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также после измерения температуры тела.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд и суды общей юрисдикции города Москвы продолжат работу в ограниченном режиме до 31 мая, доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, по-прежнему будет ограничен. Вход в здания судов участников процессов будет осуществляться строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Вместе с тем источник в судебной системе сообщал ТАСС, что российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. При работе судов должны соблюдаться требования главного санитарного врача РФ и условия режима повышенной готовности в соответствующем субъекте РФ, в том числе правила социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.