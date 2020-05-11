Московский зоопарк продлил закрытый режим и акцию на льготные билеты до 31 мая

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк продлил закрытие для посетителей и акцию по продаже льготных билетов до 31 мая включительно. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

"Московский зоопарк продлевает время закрытия для посетителей до 31 мая. С 26 марта по 11 мая льготные билеты можно приобрести на официальном сайте зоопарка. Билеты будут действовать с момента официального окончания карантина и открытия Московского зоопарка и до конца года", - говорится в сообщении.

Зоопарк продолжит онлайн-трансляции кормлений и тренингов животных, а также лекции о жизни питомцев. Сотрудники зоологического парка активно готовятся к летнему сезону: проводят генеральные уборки в вольерах, проверяют водные системы, наполняют бассейны.

"Вы все так же можете посмотреть на медведей, волков и енотов. Послушать рассказы сотрудников. Даже удаленно пройти наши знаменитые квесты", - говорится в сообщении.

Сейчас в Московском зоопарке содержится более 8 тыс. животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.