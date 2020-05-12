Мультимедиа арт музей бессрочно установит бесплатный вход для врачей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский Мультимедиа арт музей установит бессрочный бесплатный вход для врачей и медработников. Музей также запускает флешмоб "Цветы врачам", лучшие работы покажут на выставке сразу после снятия режима самоизоляции, сообщает во вторник пресс-служба МАММ.

Мультимедиа арт музей, как и другие учреждения культуры, закрыт для посетителей с середины марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

"Вход в МАММ для всех врачей, медработников и студентов-медиков будет бесплатным всегда", - сообщила директор музея Ольга Свиблова, чьи слова приводятся в сообщении.

Совместно с агентством "Пикчер", платформой Malevich.io и попечителем МАММ и сооснователем доменной зоны .ART Рейхан Касимовой музей запускает флешмоб "Цветы врачам". "Каждый из нас может нарисовать, сфотографировать или создать на компьютере цветы, которые хотелось бы послать тем, кто спасает наши жизни, рискуя своей. Творите поодиночке, всей семьей, с детьми. Прочтите детям сказку про Доктора Айболита и расскажите, что врач - самая великая профессия. Создавайте букеты и выкладывайте их в свои социальные сети с хештегом #цветыврачам. Упоминайте в ваших работах, выложенных в сеть, тех врачей, которых вы знаете лично. В минуту передышки им будет приятно получить ваш букет", - отметила директор музея.

Лучшие работы музей покажет на первом вернисаже, который пройдет после отмены режима самоизоляции. Главными гостями вернисажа будут врачи и те, кто подарил им свои букеты. В конце выставки состоится аукцион присланных работ в пользу врачей. Свиблова добавляет, что это будет адресная помощь прежде всего тем из них, кто пострадал от вируса. "Надеемся, что наше внимание к врачам и медицине не уйдет с повестки дня, когда вирус будет побежден", - подчеркивает директор музея.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.