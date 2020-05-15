YouDrive и "Делимобиль" готовы запуститься в формате аренды автомобилей от пяти дней

"Мы понимаем всю сложность эпидемиологической обстановки в городе. И, безусловно, будем делать все от нас зависящее для безопасности пользователей. Самая тщательная мойка и дезинфекция проводилась нами и до приостановки деятельности. Как только каршеринг сможет возобновить работу, мы продолжим неукоснительно выполнять все требования регуляторов", - сообщили в сервисе "Делимобиль".

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сервисы каршеринга YouDrive и "Делимобиль" готовы запуститься в формате среднесрочной аренды автомобилей от пяти дней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний.

По словам пресс-службы, это касается не только дезинфекции и обработки автомобилей, но и режима их аренды, и внедрения системы проверки цифровых пропусков. "Все это - понятные, необходимые и выполнимые требования. И мы готовы им следовать. Как только будет определена дата, мы будем готовы приступить к работе. Но пока не можем сориентировать по срокам", - добавили в компании.

В пресс-службе YouDrive сообщили ТАСС, что готовы начать "работу в таком режиме" и сейчас компания ожидает официального постановления.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга в столице при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта. Как уточнили в пресс-службе, для поездок нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указать его в приложении оператора каршеринга перед началом аренды.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая не соответствуют действительности. Вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве и только после их согласования и при выполнении их требований возможна работа сервиса. Также это должно быть отражено в указе мэра. В планах - после каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и направляться на полную дезинфекцию строго в соответствии с рекомендациями и инструкциями, разработанными Роспотребнадзором.

10 апреля указом мэра Москвы Сергея Собянина оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей было приостановлено из-за распространения коронавируса.