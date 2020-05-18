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Стрельба из квартиры жилого дома на юго-востоке Москвы велась холостыми патронами

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Стрельба из квартиры дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы велась из охолощенного автомата, пострадавших нет. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"В понедельник в службу "02" поступило сообщение о звуках выстрелов на улице Малышева. Полицейские прибыли на место происшествия и установили, что из окна квартиры неизвестный мужчина несколько раз выстрелил вверх, предположительно, из охолощенного оружия. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал он. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Россия
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Источник: силовики задержали стрелявшего с балкона квартиры в Москве
Для этого одному из сотрудников органов внутренних дел пришлось залезть в квартиру стрелка через окно
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