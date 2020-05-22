МФЦ в Москве не будут оказывать услуги посетителям без масок и перчаток

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Посетители московских МФЦ, которые откроются 25 мая, не смогут получить очные услуги в офисах без масок и перчаток. Об этом сообщила в пятницу журналистам начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Мы посмотрели по округам те МФЦ, которые открываются, у нас был алгоритм требований и предписаний, которые были выполнены абсолютно полностью. Мы проверили от самого начала до самого конца не только логистику прихода, приема, дистанцирования. Мы задавали вопрос: если не будет масок и перчаток, будут ли [МФЦ] принимать посетителей? Посетителей принимать не будут, но будут предоставлять услугу по предоставлению масок и перчаток. Будет проводиться термометрия, есть определенный запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков", - сказала Андреева.

Как добавила заммэра Москвы Анастасия Ракова, возобновляя работу отрасли, власти понимают, что количество контактов между москвичами будет увеличиваться. Она отметила, что центр "Мои документы" - это первое учреждение услуг, которое открывается в Москве. При этом в столице внедрили новый стандарт работы МФЦ в условиях пандемии.

"Мы этот стандарт формализовали и во все офисы "Мои документы" его внедрили. Во-первых, прием в центрах "Мои документы" будет осуществляться исключительно по предварительной электронной записи. У меня большая просьба ко всем москвичам, приходить к тому времени, на которое вы записаны, чтобы не формировать дополнительные очереди. Во-вторых, слоты разряжены, что будет представлять больше удобства для клиентов с одной стороны, а с другой - также минимизировать количество лиц, которые будут находиться в МФЦ", - сказала Ракова.

Она добавила, что в офисах "Мои документы" будут обязательно измерять температуру посетителей на входе, посетители с признаками ОРВИ или повышенной температурой приниматься не будут.

"Особое внимание мы уделяем нашему персоналу, весь персонал снабжен необходимыми средствами защиты, более того, перед выходом и началом работы МФЦ все сотрудники будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции, и при любых признаках ОРВИ [они] также будут оставаться дома, не создавая угрозу ни для коллег, ни для посетителей", - заключила заммэра.

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