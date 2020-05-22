Собянин считает необходимым пока сохранить в Москве ограничительные меры

"Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требований по масочному режиму по отношению к населению", - сказал мэр, выступая в пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Он также отметил, что считает целесообразным продолжить выдачу электронных пропусков для перемещений по городу на транспорте и исполнение требований по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте.

"И, конечно, [соблюдение] достаточно жестких требований по работе предприятий для того, чтобы они соблюдали все санитарные требования, предъявляемые Роспотребнадзором. Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а, наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", - заключил мэр.