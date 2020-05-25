В Мосгордуме обсудят правовое регулирование дистанционного формата работы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Законопроект об изменении статьи Трудового кодекса РФ, регламентирующей дистанционную работу граждан, рассмотрят в столичном парламенте. Документ обусловлен новыми условиями труда, которые возникли в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщила в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике депутат столичного парламента, сенатор Инна Святенко.

Члены комиссии поддержали проект постановления Московской городской думы о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации". Проект будет рассмотрен на первом в истории Мосгордумы онлайн-заседании столичного парламента в среду, 27 мая.

"В связи с эпидемиологической обстановкой временно или частично сейчас ряд работников выполняют свою трудовую деятельность в дистанционной форме, то есть вне основного стационарного рабочего места; при этом работники и работодатели сталкиваются с проблемами оформления соответствующих правовых отношений, так как временное или частичное выполнение работником своей работы в дистанционной форме не попадает под категории ни надомной, ни дистанционной работы, для которых требуется заключение специального трудового договора", - сказала Святенко.

По ее словам, взаимоотношения работодателя с работниками, трудовая функция которых по общему правилу реализуется путем очного присутствия в помещениях работодателя, которое осуществляется на основании общих норм трудового договора, нуждаются в законодательственном регулировании. Законопроектом предлагается установить, что в случае, если трудовой договор предусматривает временного или частичного выполнения работ в дистанционной форме, то в таком договоре, в приложении к нему либо в отдельном соглашении сторон должны быть определены условия выполнения работ в дистанционной форме, а также срок или график, согласно которым работник частично выполняет работу в дистанционной форме.

"Хочу отметить, что предлагаемые законопроектом изменения не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволят работникам и работодателям предусматривать возможность временного или частичного выполнения работ в дистанционной форме", - сказала Святенко.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.