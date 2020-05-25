Работодатели Москвы аннулировали более 20 тыс. пропусков своих сотрудников

Сервис управления цифровыми пропусками для работодателей был запущен 21 мая. С его помощью они могут просмотреть полный список пропусков, выписанных на ИНН конкретной организации, а также самостоятельно аннулировать пропуска и добавлять новые.

"Сервис оказался востребованным у работодателей: с момента запуска этим сервисом воспользовались более 70 тыс. раз. Он помогает руководителям организаций контролировать, кто из сотрудников имеет действующий цифровой пропуск, и вносить изменения в перечень пропусков, в том числе аннулировать пропуска сотрудников, переведенных на удаленную работу", - рассказали в пресс-службе.

Там также напомнили, что с 27 мая для поездок по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска. У жителей Подмосковья, которые приезжают в столицу на работу, есть еще несколько дней, чтобы оформить пропуска на nedoma.mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте.

"Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow. Кроме того, теперь оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru", - сказали в пресс-службе.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции.