В Москве за сутки выздоровели после коронавируса рекордные 8 033 человека

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Еще 8033 человек вылечились после коронавируса в Москве, всего количество выздоровевших достигло 61 619. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предыдущий рекорд был установлен 20 мая, тогда выписались 5 440 человек. "За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8 033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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