Число парковочных сессий в Москве достигло максимума с начала самоизоляции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество парковочных сессий в столице достигло максимума с начала режима самоизоляции: 27 мая водители 127 тыс. раз припарковали свои автомобили в городе, что на 36% больше, чем было 28 марта. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Количество парковочных сессий достигло максимума с начала режима самоизоляции. За вчерашний день московские водители сделали 127 тыс. парковочных сессий - это на 4% больше, чем за 26 мая, и на 36% больше, чем было 28 марта", - говорится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Московского паркинга", работники медицинских организаций и волонтеры Москвы могут бесплатно оставлять автомобили на городских парковках и парковках со шлагбаумом. Если у медицинского работника есть вопросы, связанные с бесплатной парковкой, то он может обратиться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру: +7 (495) 870-72-95. Если он - волонтер, то может обратиться в волонтерскую организацию, которой ему помогает - в ГБУ "Мосволонтер" по номеру телефона: 8-999-898-16-18 или ГБУ "Моя Карьера" по номеру телефона: 8-495-870-44-44.

"Мы отмечаем, что в последние дни значительно увеличился прирост числа парковочных сессий <...> Хотя режим самоизоляции продлен в столице до 14 июня, люди особенно важных профессий - строители, сотрудники производств, курьеры и многие другие - продолжают работать ради безопасности и комфорта других жителей города. Спасибо им", - рассказали в "Московском паркинге".

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