Более 21 тыс. волонтеров присоединились к проекту "Мы вместе" в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Волонтерами проекта "Мы вместе" за два месяца в Москве стали более 21 тыс. человек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Волонтерский корпус всероссийской акции "Мы вместе" включает девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Волонтеры доставляют продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особое внимание во время режима самоизоляции.

"Оставить заявку может любой, кому нужна поддержка волонтеров. За прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тыс. москвичей. А количество обработанных звонков за это время превышает 137 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.