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Пандемия коронавируса нового типа

Более 21 тыс. волонтеров присоединились к проекту "Мы вместе" в Москве

Во время пандемии они оказали помощь по доставке продуктов, лекарств и других необходимых вещей 28 тыс. горожан

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Волонтерами проекта "Мы вместе" за два месяца в Москве стали более 21 тыс. человек. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Волонтерский корпус всероссийской акции "Мы вместе" включает девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Волонтеры доставляют продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особое внимание во время режима самоизоляции.

"Оставить заявку может любой, кому нужна поддержка волонтеров. За прошедшие два месяца добровольцы помогли 28 тыс. москвичей. А количество обработанных звонков за это время превышает 137 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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