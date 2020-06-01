Число автомобилей на дорогах Москвы 1 июня превысило 2 млн

"Тем временем количество машин в городе продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:00 мск на дорогах города было 2,02 млн автомобилей. При этом произошло 135 дорожных аварий", - следует из данных Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые приводятся в публикации.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество машин на московских дорогах превысило 2 млн в понедельник, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта. В пятницу на улицах Москвы зафиксировали 1,88 млн автомобилей.

Второй этап смягчения ограничений. Как Москва будет жить с 1 июня

Там уточняется, что в прошлом году в аналогичный день загруженность дорог оценивалась в четыре балла по сервису "Яндекс.Пробки", при этом машин на дорогах столицы было на 17% больше - 2,44 млн. Кроме того, в этот день произошло 427 ДТП, что на 68% больше, чем 1 июня 2020 года.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, общепит, отдельные виды бытовых услуг пока работать не будут.