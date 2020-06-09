В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 16 апреля. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост в столице опустился до 0,8%. Днем ранее был выявлен 2 001 новый заразившийся в Москве.

Всего в столице 198 590 инфицированных.

За сутки в столице выписали 5 390 пациентов по выздоровлению после коронавируса, что в 3,4 раза превышает число выявленных случаев заражения. Всего в Москве выздоровели 109 737 человек - 55% от общего числа заразившихся.

Скончались за сутки из-за коронавируса 59 человек в Москве, всего умерли 3 029 пациентов.

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