Выставки, зоопарк и летние веранды кафе открываются в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставки, зоопарк и спортивные мероприятия вновь станут доступны для посещения в Москве со вторника. Их открытие стало частью очередного этапа смягчения введенных из-за пандемии коронавируса мер в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге .

Власти столицы ранее разработали и представили поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, мэр отмечал, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В своем блоге Собянин отметил, что новому шагу способствовала улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в городе.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, во вторник сможет открыться "абсолютное большинство" летних веранд, всего в Москве их насчитывается около 3 тыс. Начать подготовку к их открытию рестораны и кафе могли уже с 1 июня.

С 16 июня снимаются и ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Посещение спортивных мероприятий разрешается при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Шаги к привычной жизни

С 5 марта из-за коронавирусной инфекции в Москве был введен режим повышенной готовности: закрылись многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а жителям было предписано соблюдать самоизоляцию, перемещаться по городу можно было по специальным цифровым пропускам.

С середины мая эти ограничительные меры стали поэтапно смягчаться: были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, объекты сфер услуг и торговли, а горожанам разрешили гулять - сначала по специальному графику, а с 9 июня и его отменили. С этой же даты перестали действовать режим самоизоляции и система цифровых пропусков, открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, были сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

Следующим этапом власти с 23 июня планируют открыть фитнес-клубы и снять ограничения в работе детских садов и учреждений соцзащиты. При этом ношение в общественных местах масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции остаются обязательными. Предприятия города должны строго соблюдать требования санитарных врачей.

По словам Собянина, власти не намерены допускать неоправданный риск, как и перестраховываться, поскольку ограничения сказываются на экономике и благополучии горожан. Как сообщал Ефимов, в целом на полное восстановление экономики Москвы может потребоваться больше года, что связано не только с пандемией коронавируса, но и "со структурными изменениями экономики, в том числе мировой". Сейчас в городе действую меры поддержки бизнеса, которые столичные власти приняли во время режима повышенной готовности. Ими могут воспользоваться порядка 36 тыс. организаций, в которых работают около 800 тыс. человек.

Ситуация в городе

По словам Собянина, ситуация в городе не только не ухудшилась после снятия многих ограничений, но и стала значительно лучше. По сравнению с 1-7 июня на прошлой неделе среднее число госпитализаций сократилось на 22%, с 753 до 587 случаев в день. Количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13%, до 8,5 тыс. человек, а число новых случаев внебольничной пневмонии на 30%, с 706 до 493 в среднем в день, уточнил Собянин. При этом в городе сформирован существенный резерв свободных коек - 8,8 тыс. в стационарах и 15 тыс. во временных госпиталях.

Всего в Москве, согласно данным на утро 15 июня, выявлено 207 264 случая заражения, из них 1 359 за сутки. Выздоровели 123 240 человек, умерли 3 334. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 549 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.