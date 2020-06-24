Более 250 кадет приняли участие в параде Победы на Красной площади

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 250 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса приняли участие в параде Победы на Красной площади в составе двух парадных расчетов. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня, 24 июня, на Красной площади состоялся парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие почти 15 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. По брусчатке также прошли более 250 кадет из Первого Московского кадетского корпуса, которые представили Всероссийское движение "Юнармия", - сказала заммэра.

По ее словам, в системе образования Москвы много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Все большую популярность набирают кадетские классы, ученики которых принимают участие в важных для всей страны мероприятиях. Так, кадеты уже в четвертый раз получили почетное право пройти по Красной площади в составе парадного расчета.

Парадные расчеты были сформированы из лучших воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Они должны были продемонстрировать хорошую успеваемость по всем предметам, а также навыки одиночной строевой подготовки: повороты на месте, повороты в движении и движение строевым шагом. Все участники парада прошли торжественную церемонию вступления в ряды "Юнармии". На Красной площади кадеты маршировали в форме юнармейцев: бежевых костюмах и красных беретах.

"Репетиции у кадет начались еще в марте, но тренировки пришлось прекратить из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Репетиции возобновились, когда стало известно о проведении парада Победы 24 июня. После двух прогонов на Поклонной горе кадеты присоединились к сводным репетициям военнослужащих в подмосковном полигоне Алабино", - добавила Ракова.

Чтобы привыкнуть к брусчатке, парадные расчеты отрабатывали строевые маневры на Красной площади, а 20 июня состоялась генеральная репетиция. В ходе подготовки кадеты пользовались всеми средствами индивидуальной защиты, соблюдали социальную дистанцию и прошли необходимые исследования на наличие вирусной инфекции.

Кадетский корпус

Первый Московский кадетский корпус - участник проекта департамента образования и науки Москвы "Кадетский класс в московской школе". Оператором проекта является Московский центр "Патриот.Спорт". Первые кадетские классы открылись в 2014 году в 70 столичных школах. Сегодня в 227 школах учится более 21 тыс. кадет.