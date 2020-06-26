Собянин пообещал "бить по рукам" тех, кто принуждает граждан к участию в голосовании

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о недопустимости принуждения граждан к участию в голосовании по поправкам к конституции. Собянин отметил, что участие в волеизъявлении должно быть исключительно добровольным.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"Это моя принципиальная вообще позиция: люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать. А кто будет принуждать - будем бить по рукам", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Собянин добавил, что в Москве развернута широкая система видеонаблюдения за ходом голосования. "Даже [избирательные] урны, которые хранятся в течение какого-то периода времени, на них на все направлены видеокамеры, постоянный видеопоток идет, и постоянно в центре наблюдения Общественной палаты ведется контроль и мониторинг", - отметил мэр Москвы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".