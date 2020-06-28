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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин: в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений

По словам мэра столицы, город преодолел пики заражаемости
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Ситуация, когда после снятия ограничений возможно увеличение количества людей с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, в Москве на данный момент больше не наблюдается. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло, - сказал Собянин - Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх (по количеству зараженных коронавирусом граждан)".

С 23 июня начался третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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