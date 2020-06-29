Мосгоризбирком считает, что злого умысла в инциденте на УИК в Лефортове не было

Ранее сообщалось, что 29 июня на данном участке не смог проголосовать москвич, напротив имени которого в книге избирателей значилась отметка, что он уже проголосовал вне помещения. В итоге выяснилось, что подпись в данную строку была поставлена ошибочно, по рекомендации членов ТИК района Лефортово данные москвича были внесены в дополнительный список избирателей, и мужчина проголосовал.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ошибка в заполнении списка участников голосования по поправкам к Конституции РФ на участке №1403 в Лефортове не была преднамеренной. Мосгоризбирком не видит злого умысла в действиях участковой комиссии, сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя комиссии Дмитрий Реут.

"Произошла неприятная ситуация, но это случайность, которую уже исправили. Не вижу злого умысла членов участковой комиссии: все устали, работа ведется в усиленном режиме пятый день подряд. <...> В комиссии проведут проверку, что произошло. Сожалеем о случившимся, но подчеркну, что это случайность, а не преднамеренное нарушение", - сказал Реут, отметив, что председатель участковой комиссии №1403 самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, как только узнала об инциденте.

В свою очередь первый замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев направил председателю Мосгоризбиркома Юрию Ермолову письмо с предложением аннулировать бюллетени в сейф-пакете на участке №1403. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС. Как значится в письме штаба, в понедельник подтвердилась информация об ошибочных записях в списках участников голосования вне помещения для голосования, включенных в список на участке для голосования № 1403.

"Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве рекомендовал Мосгоризбиркому признать все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403, указать на недопустимость подобных действий всем председателям участковых избирательных комиссий", - значится в письме.

По словам Реута, в Мосгоризбиркоме прислушаются к данным рекомендациям наблюдателей, бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ, ранее принятые вне избирательного участка №1403, из-за ошибки в списке избирателей для голосования вне помещения данного участка, будут аннулированы. "При подведении итогов комиссия признает бюллетени из сейф-пакета для голосования вне помещения данного участка недействительными, чтобы исключить возможность нарушения закона и неправильного подведения итогов. Отмечу, что бюллетени, которые проводились с использованием других сейф-пакетов и ящиков для голосования, не затронуты", - заключил Реут.