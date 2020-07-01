Ни одно из сообщений о нарушениях на голосовании в Москве 1 июля не подтвердилось

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сообщения о нарушениях в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве 1 июля не нашли подтверждения. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

"Для нас был принципиальным вопрос соблюдения московского стандарта наблюдения. Нас интересует один аспект голосования - нарушения, поскольку общественная палата занимается контролем за процедурой. Сегодня, 1 июля, группой разбора общественного штаба в Москве рассмотрено 27 жалоб, из которых 25 в отношении участковых избирательных комиссий, две в отношении территориальных избирательных комиссий. Нарушения были проверены, но подтверждений не нашли", - сказал Ремчуков.

Он уточнил, что с начала общеросийского голосования группой разбора рассмотрено 199 обращений о нарушении процедуры голосования, из которых 105 в отношении участковых избирательных комиссий, четыре - о функционирования онлайн-голосования, девять - в отношении территориальных избирательных комиссий, одна - в отношении юридического лица. "Восемь обращений о нарушениях еще ждут подтверждений", - сказал Ремчуков.