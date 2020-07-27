В Москве восстановили движение общественного транспорта после ливня

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение автобусов, трамваев и электробусов полностью восстановлено в Москве после ливня, из-за которого подтопило проезжие части. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-аккаунте lепартамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Восстановлено движение автобусов, электробусов и трамваев на Дмитровском шоссе, улице Бориса Галушкина и проспекте Мира", - говорится в сообщении. Также восстановлено движение трамваев на улице Академика Королева и автобусов и электробусов на улице Академика Комарова.

В департаменте сообщили о ликвидации подтоплений на дорогах в нескольких районах Москвы, участки которых автомобилистов просили ранее объезжать.

"Улицы, на которых подтопление ликвидировано: пересечение проезда Серебрякова - улица Вильгельма Пика, ул. Б. Галушкина д. 2, Дмитровское шоссе - 3-й Нижнелихоборский проезд и улица Руставели, Дмитровское шоссе, д. 67, Большая Академическая - Северо-Восточная хорда (СВХ), ул. Докукина, д. 9к1, ул. Сущевский Вал, 69, Бутырская улица, 2/18 (на съезде с ТТК на Бутырскую улицу в сторону области)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на улице Шереметьевская и на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на проспект Мира также восстановлено.

Ранее МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.