Более 20 участков автодорог подтоплено проливным дождем в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ливень, обрушившийся на Москву в понедельник, подтопил в общей сложности более 20 участков автомобильных дорог. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

Потоп в метро и на дорогах. Последствия ливня в Москве

"В Москве в результате проливного дождя произошло подтопление 21 участка автомобильных дорог, что привело к затруднениям в движении транспорта, многие машины оказались в воде", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее источник в экстренных службах, дождь затопил территорию 7-го парка на Верхнелихоборской улице. Вода попадала в салоны автобусов при въезде и выезде из парка, были затоплены и припаркованные рядом машины. Кроме того, оказались подтоплены кладовые помещения и паркинг в ЖК "Грин Парк" на северо-востоке Москвы. На берегу Мещерского пруда во время непогоды молния ударила в двух мужчин, оба были госпитализированы.

В понедельник ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, местами сильном, грозе, граде и порывах ветра до 19 м/с. По данным столичных властей, накануне на северо-востоке Москвы выпало около 80% месячной нормы осадков.