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Движение автомобилей на проспекте Генерала Дорохова в Москве восстановили после ДТП

Водителя перевернувшегося грузовика госпитализировали

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение восстановили на проспекте Генерала Дорохова в столице, где ранее перевернулся грузовик. Его водителя госпитализировали, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Водитель грузовика госпитализирован. Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент сообщал, что на проспекте Генерала Дорохова, 38 перевернулся грузовик.

Кроме этого, в пресс-службе ЦОДД уточнили ТАСС, что движение по проспекту от МКАД в центр города осуществляется по крайней левой полосе, три другие перекрыты из-за дорожной аварии.

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