Реставрация здания ГЭС-2 в Москве будет завершена в первой половине 2021 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Реставрация здания ГЭС-2, расположенной в центре Москвы, подходит к концу. Работы идут полным ходом, инвестор планирует завершить их в первой половине 2021 года, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Один из крупнейших культурных центров Москвы, который создается на частные средства, все больше и больше приобретает реальные черты. <...> Надеюсь, до конца года все основные работы будут закончены, и с нового [2021] года начнется пуско-наладка", - сказал мэр при осмотре хода реставрационных работ на ГЭС-2 на Берсеневской набережной.

По его словам, в результате Москва получит еще одну уникальную точку притяжения - огромное культурное пространство в здании бывшей ГЭС, пешеходную зону с мостом через Москву-реку и Водоотводный канал и благоустроенную набережную со спуском к воде. Кроме того, на территории высяд небольшую березовую рощу. Пространства вокруг ГЭС-2 станут частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.

"Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы, в основном, закончены, ведется благоустройство, прокладка внутренних инженерных систем, а также благоустройство пешеходного моста, даже появилась уже зеленая березовая роща. Город в нетерпении, когда это закончится, и замечательный культурный центр откроет свои двери. <...> Будем помогать и ждать открытия [культурного центра]", - сказал Собянин.

Центральная электрическая станция городского трамвая (позднее - ГЭС-2 "Мосэнерго") была построена в 1904-1908 годах по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В первоначальном виде комплекс электростанции сохранялся до конца 1920-х годов. Затем на протяжении двадцатого века облик станции подвергался неоднократным изменениям, пристраивались новые корпуса, технологические помещения, было утрачено декоративное оформление фасадов и остроконечное завершение башенки с часами.

Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 было принято в 2006 году. Причиной закрытия станции стал моральный и физический износ оборудования и высокая стоимость производимой энергии. Кроме того, закрытие станции позволило улучшить экологическую обстановку в центре города. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения "Центральная электрическая станция городского трамвая, 1904-1908 годов, архитектор В. Н. Башкиров".