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С места ДТП на Каширском шоссе в Москве эвакуировали грузовик

C начала года за грузовиком числились 34 штрафа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль эвакуировали с места дорожной аварии с участием автобуса, которая произошла на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-аккаунте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Грузовик эвакуирован с места ДТП. С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости - 27, за нарушение расположения грузовиков - 6 и 1 - за пересечение сплошной", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем на 25-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала, в автобусе находились 20 человек. В результате аварии пострадали 20 человек, включая двоих детей.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля.

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры позже сообщили, что причиной ДТП мог стать отказ тормозов у грузовика.

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