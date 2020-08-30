Вертолет эвакуировал двух детей, пострадавших в аварии на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Два ребенка пострадали при столкновении четырех автомобилей на Киевском шоссе в Москве, с места аварии они были эвакуированы вертолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С места ДТП санитарным вертолетом эвакуировали двух детей в специализированное лечебное учреждение столицы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших", - сказали в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе главка московской полиции, ДТП произошло на 60-м км Киевского шоссе. В результате пострадали два пассажира. Движение сейчас затруднено.