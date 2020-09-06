Сводный оркестр "Спасской башни" и Тамара Гвердцители закрыли концерт фестиваля

КУБИНКА /Московская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Выступление сводного оркестра участников Международного военно- музыкального фестиваля "Спасская башня" и народной артистки России Тамары Гвердцители завершило концерт на соборной площади главного храма ВС РФ в Подмосковье под звуки салюта.

Сводный оркестр исполнил "Столичный марш", "Торжественную увертюру 1812 года" и "День Победы". Тамара Гвердцители вместе с оркестром исполнила "Песнь о солдате".

Выступление оркестра сопровождал салют в цветах победы, преимущественно красных и золотых цветов. Высотный фейерверк прогремел из семи точек с галереи, опоясывающей храм.

Программа в честь Победы

Открыла концерт "Смуглянка" в исполнении Центрального пограничного ансамбля ФСБ России совместно с танцевальной группой военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницами пансиона Минобороны РФ, исполненная на фоне советского истребителя Ла-5, восстановленного специально для фестиваля.

После этого на площадь вышел военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почетного караула. Музыканты исполнили марш "Слава родине", произведения "Полюшко-поле" и "Василиса".

Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ России имени Римского-Корсакова сыграл "Флотский марш", "Славянский марш", галоп "Аврал на корабле" и "Варяг". Постоянные участники фестиваля "Спасская башня детям", учащиеся школы № 1770 исполнили "Потому что мы пилоты", "Три танкиста", "Ритм улиц".

Музыканты показательного оркестра МЧС России выбрали для юбилейной программы марш "Салют Москвы", "Песню о тревожной молодости" и песню "МЧС России". Сводный оркестр Воздушно-десантных войск совместно с Ансамблем песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны РФ представил песни "Я люблю тебя Россия", "Купол", "Песню десантников" и фантазии на тему Римского-Корсакова "Полет шмеля", а также "ВДВ - это мы!" и попурри на темы русских народных песен.

После этого на площади появилась Кремлевская школа верховой езды и Московский казачий хор. Со сцены зазвучали песни "Проезжала конница", "Казаки в Берлине" и "Ой, при лужке".

Центральный военный оркестр Минобороны РФ, подхватив темп, грянул "Рио-Риту", "Синий платочек", "Давай закурим", затем прозвучали песни "Лизавета", "Мишка-одессит", "Валенки", "Три танкиста" и "Моя Москва". Центральный оркестр сменили на площади суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Кадеты исполнили песни "Пора в путь дорогу", "Жди меня, и я вернусь", "Король Лев", "Дорогу на Берлин" и композицию "Фиеста - Спасская башня 2020".