Участникам акции националистов в центре Москвы грозит административный арест

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении задержанных участников шествия националистов в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил один из организаторов мероприятия Никита Зайцев.

"На задержанных и доставленных в ОВД по Тверскому району составили протоколы по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов")", - сказал Зайцев. Он добавил, что в отношении него самого протокол не составлен.

Согласно КоАП РФ, задержанным грозит штраф в размере до 20 тыс. рублей или административный арест.

Адвокат Максим Пашков, представляющий интересы одного из заявителей акции Дмитрия Михайлова, задержанного ранее, сообщил ТАСС, что Михайлов еще не отпущен.

В этом году участники шествия собирались пройти от станции "Цветной бульвар" до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича. Мэрия Москвы не согласовала акцию, а организаторы получили предостережение от прокуратуры.