Как выпускница Бауманки создала цельнокройный комбинезон для фитнеса

В 2017 году основатель бренда спортивной одежды "Кожа ангела" Анна Куцылло увлеклась аэростретчингом и на одном из занятий заметила свою будущую коллегу Светлану в оригинальном комбинезоне с воротником-стойкой. Выяснилось, что девушка работает швеей, и необычный спортивный наряд она сшила сама.

Ничего подобного тогда на рынке не было, и Анна попросила ее сделать такой же на заказ для себя. Получив через две недели наряд, девушка убедилась, что эти красивые и лаконичные комбинезоны из легкой ткани, идеально подчеркивающие фигуру, должны быть доступными для всех, и решила заняться их производством.



Анна сделала наброски комбинезонов разных цветов и фасонов и отправила их Светлане с предложением отшить и продавать через Instagram. Девушка поддержала ее идею, и они приступили к работе: за 85 тыс. рублей купили две промышленные швейные машинки, поставили их дома у Анны и прямо на полу начали кроить модели будущих комбинезонов. В качестве материала коллеги выбрали тонкий, но при этом прочный итальянский бифлекс, идеально подходящий для тренировок.



Через три месяца девушки разработали и отшили восемь цветомоделей (бежевый, нюд, кофейный, вишневый, изумрудный, хаки и пару черных) по 20 штук, всего 160 единиц. Анна презентовала свой бренд в Instagram 28 августа, на свой день рождения. В первый же день у нее купили 15 комбинезонов, а в последующий месяц — еще 30.



Затем бренд добавил в линейку купальники. Решение пришло спонтанно: поскольку комбинезоны цельнокройные (одним большим куском вырезаются из ткани — прим. ТАСС), оставшиеся куски ткани не находили применения. С запуском Анна опоздала, выпустив коллекцию ближе к сентябрю. Одновременно сломалось оборудование и сайт. В итоге деньги закончились, и кассовый разрыв составил в 1 млн рублей. Чтобы закрыть долги, предпринимательница продала машину и взяла кредит с мыслью, что идея не сработала и ее бизнес прогорел.



Уже в следующем году основательница бренда решила вопрос с сайтом с помощью Taplink (мобильная версия сайта, которая используется для переходов из соцсетей — прим. ТАСС), стала работать по бартеру с тренерами, сделала успешную акцию на "черную пятницу", благодаря чему, вложив в рекламу 7 тыс. рублей, выручила за день 600 тыс. рублей. Это помогло Анне закрыть долги и снова поверить в свое дело.



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