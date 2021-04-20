Как бизнесмен из Волгорада экспортирует мед в Японию

Соучредитель предприятия "Южная пищевая компания" Анатолий Рыбин начал пробовать себя в предпринимательстве еще в студенчестве. Он занимался приложениями для смартфонов, а после учебы ушел в производство фасадных термопанелей. В октябре 2014 года его совершенно случайно затянул "медовый" бизнес - в него его привел приятель, у родственника которого была собственная пасека. Они изучили рынок и решили занять нишу подарочных вариантах продукта. Тогда в этом сегменте был представлен мед с различными добавками — грецкими орехами, миндалем, фундуком, при этом почти нигде не встречался мед с ягодами. Именно в этом вкусовом сочетании партнеры увидели перспективу.

Они создали и запатентовали технологию производства крем-меда с ягодами - брусникой, клубникой, клюквой, малиной и другими. Такой крем-мед напоминал по вкусу и консистенции домашнее варенье. Выпускать его решили для сегментов "средний плюс" и "премиум" под брендом Nectaria.

На первых порах, вплоть до 2017 года, работа строилась по такой схеме: они закупали сушеные ягоды в Москве, доставляли их на предприятие в Борисоглебск, оно делало крем-мед, далее партии транспортировали его в Волгоград, и оттуда баночки уходили на реализацию. В 2017 году бизнес-партнеры задумали сократить логистические издержки и открыли собственное производство в самом Волгограде.

В 2019 году удалось наладить поставки не только в отечественные магазины, но и выйти на экспорт в Японию. Они отправили через дистрибьютора партию в город Осака, откуда его развезли по четырем торговым сетям, в которые входят около 100 магазинов. Продукция не сразу заинтересовала японских потребителей: они просто видели банку, читали надпись и проходили мимо. Чтобы исправить положение, пришлось совместно с дистрибьютором устраивать ярмарки и выставки, на которых баночки разрешали открывать и дегустировать крем-мед. После этого продажи пошли вверх, и компания по отлаженной схеме продолжила поставлять в Японию по 5–10 тыс. банок за раз.

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