Как основать ферму микрозелени на дому и начать работать с ресторанами

Специалист по защите информации Павел Демин в феврале 2020 года посетил ферму микрозелени (молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд — прим. ТАСС) у друзей в Сочи. После этого он загорелся идеей и решил попробовать заняться сити-фермерством, начав с набора из десяти культур. Это были горох, редис фиолетовый, рукола и другие растения.

Чтобы выйти на профессиональный уровень, предприниматель прошел онлайн-курс у одной из самых известных сити-фермеров Пермского края Анны Поносовой. Уже в октябре 2020 года он начал оборудовать специализированное помещение для выращивания микрозелени в 26 кв. м. Поскольку в квартире было сложно сохранять условия низкой температуры, необходимые росткам, он использовал для своей вертикальной фермы летний флигель дома.

Меньше чем за год он своими руками создал ферму, которой дал название Micro Lifted. Чтобы легализовать свою деятельность, Демин зарегистрировался как самозанятый.

Самый бурный спрос на микрозелень фермера наблюдался в преддверии Нового года, поскольку растения — популярный компонент для салатов и их украшения. Именно в этот период предприниматель смог окупить все свои вложения в дело.

После первых успешных продаж он решил расширить каналы сбыта. В Кудымкаре, где население составляет 30 тыс. человек, был всего один ресторан и пять кафе. И основатель одного из них — "Кофею" — решил использовать микрозелень сити-фермера в сэндвичах. Однако главный канал продаж, на который сделал ставку предприниматель, — социальная сеть обмена фотографиями и видеозаписями Instagram. Продавать зелень он начал через личный аккаунт в середине декабря 2020 года и параллельно заполнял бизнес-аккаунт. Целевая аудитория продукта — семьи с детьми, приверженцы веганства и те, кто придерживается здорового образа жизни.

Сейчас в планах фермера запустить больше таргетированной рекламы о пользе микрозелени и мастер-классы по приготовлению блюд из нее. Также предприниматель думает о сотрудничестве с фруктовыми и овощными лавками. Более масштабные планы — начать выращивать клубнику и пищевые цветы для кондитерских — виолу и настурцию.

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