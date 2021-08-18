Как интеллектуальный клуб учит робототехнике детей в Междуреченске

Экономист Дмитрий Пермяков в 2018 году наткнулся в интернете на объявление о том, что в клуб робототехники в Междуреченске (Кемеровская область) требуется педагог для вечерних занятий. У него было свободное время, а самое главное — интерес к предмету, и он решил откликнуться. Ему показали, как проходят занятия, и в процессе Дмитрий понял, что мог бы сделать процесс обучения интереснее.

Предприниматель арендовал небольшое помещение, сам покрасил стены, купил мебель — стулья, столы, доску, 3D-ручки, конструкторы Lego Education и компьютеры, которых было достаточно на шесть человек. На это он потратил около 600 тыс. рублей личных сбережений. Чтобы рассказать о клубе массам, он решил дать рекламу на местном радио. Заплатил за нее 10 тыс. рублей, но после объявления поступил лишь один звонок. Другой путь оказался более успешным — предприниматель принял участие в городской выставке "Радуга возможностей", где развивающие студии и образовательные учреждения на своих стендах рассказывают междуреченцам о своих услугах. На мероприятии он сформировал список из 70 человек, 20 из которых записались на занятия.

В конце 2019 года предприниматель подал заявку на государственный грант для социальных предпринимателей и получил 900 тыс. рублей на 85-процентное возмещение затрат на помещение. За счет этой субсидии он перестал платить аренду и выкупил помещение, в котором проходили занятия. Если бы этого не произошло, то последствия пандемии для него могли быть другими. "Я бы, скорее всего, закрылся", — отмечает автор проекта.

В первые месяцы пандемии коронавируса, в марте — мае 2020 года, в Кемеровской области были временно ограничены все занятия, которые касались очного посещения: школы, кружки работали только в онлайн-режиме. Но робототехника, по признанию предпринимателя, не может преподаваться дистанционно, поскольку требует практической отработки навыков. Поэтому на протяжении двух месяцев, вплоть до конца июня, Goodwin оставался без учеников.

Из бесед с родителями учащихся стало известно о потребности в "месте, где они могли бы на несколько часов занять детей с пользой". И Дмитрий стал разрабатывать идею детского летнего лагеря. За лето 2020 года удалось провести три смены. Такой комбинированный подход к продвижению позволил компании достичь оборота 150 тыс. рублей в месяц за счет привлечения новой аудитории. Сейчас Дмитрий занимается открытием новых образовательных направлений: киберспорт, шахматы, английский язык. Недавно клуб переехал в новое помещение, и расширение совпало с участием в программе "МСП: Акселератор социальных проектов", организованной Корпорацией МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

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