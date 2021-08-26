Как косметолог из Самары увеличила доход в пандемию благодаря господдержке

Первые шаги в сфере массажа жительница Самары Надежда Попова начала делать еще 15 лет назад — тогда она прошла курсы в крупнейшем в городе обучающем центре косметологии, где за год освоила наиболее популярные техники массажа — спортивный, лечебный, расслабляющий. Позже она решила расширить спектр своих услуг и обучиться косметологии. В 2013 году Надежда окончила полугодовые курсы эстетической косметологии в учебном центре "Радонеж", где обучалась массажу и освоила медицинские и эстетические методики работы с лицом. Новые навыки органично вписались в процедуры массажного кабинета косметолога, и клиенты стали заказывать уход за лицом как дополнительную услугу. Надежда делала чистки, токовую, ультразвуковую, а также азототерапию лица, что помогло увеличить средний чек на 30%.

В 2010 году она прошла новое обучение и добавила инъекционные услуги — мезотерапию (неинвазивный нехирургический метод, микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов — прим. ТАСС), биоревитализацию (метод профилактики и коррекции косметических недостатков кожи путем насыщения ее глубоких слоев гиалуроновой кислотой — прим. ТАСС), дермапен (метод фракционной микроигольчатой терапии — прим. ТАСС).

В 2020 году благодаря регулярному обучению новым процедурам выручка специалиста достигла 70 тыс. рублей.

Пандемия коронавируса не снизила доход Надежды. Напротив, она отметила повышенный спрос на уходовые процедуры. Женщины, по ее словам, стали больше заботиться о здоровье и красоте кожи. Более того, осенью 2020 года она оценила преимущества работы в режиме самозанятости (специальный налоговый режим, по которому зарегистрировавшийся в приложении "Мой налог" может легально платить со своего дохода по льготной ставке: 4% — при работе с физическими лицами, 6% — с юридическими лицами — прим. ТАСС) и решила зарегистрироваться в приложении "Мой налог" следом за коллегой, которая помогла в нем разобраться.

Продолжая открывать новые возможности для самозанятых, зимой 2020 года Надежда узнала о программе МСП Банка по выдаче кредитов по льготной ставке для самозанятых при поддержке Корпорации МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ). Она решила приобрести канадский аппарат, который стоил 750 тыс. рублей, обучение работе на нем — еще 100 тыс. рублей. Надежда посчитала, что при стоимости процедуры 30 рублей в минуту и двух — пяти процедурах в день он себя окупит за полгода. Таким образом, благодаря кредиту у нее появились новые процедуры, что принесло дополнительный доход. Сейчас выручка специалиста составляет 80–90 тыс. рублей в месяц.

В ближайших планах Надежды — расширять базу клиентов за счет направления электроэпиляции и в перспективе начать обучать других мастеров, организовав свой курс.