Как кружок в Йошкар-Оле учит младших школьников изобретательству

В 2016 году Марина Бойтуш искала для дочери кружок по развитию изобретательских способностей и творческого мышления в Йошкар-Оле, но не смогла найти в городе ничего работающего в офлайн-формате. В Сети она обнаружила семинары авторов из Петрозаводска и Челябинска, которые придумали программу, основанную на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). По ней они обучали педагогов, а те, в свою очередь, работали с детьми.

Она прошла онлайн-семинары, где обучали такой методике, и захотела организовать подобное мероприятие для педагогов из школ своего города, чтобы популяризировать ТРИЗ через них. Марина лично пообщалась с руководителями школ и родителями и сумела заинтересовать программой порядка 16 педагогов из 10 учебных заведений. Осенью 2018 года она открыла пять кружков при школах. На эти цели было потрачено около 300 тыс. рублей из личных средств предпринимательницы.

Позже Марина написала заявку на грант в Фонд содействия инновациям (более известен как Фонд Бортника — прим. ТАСС) на разработку "аппаратного комплекса для практической деятельности образовательного курса" и со второго раза выиграла грант в размере 2 млн рублей. Благодаря господдержке у них появился MVP (минимально жизнеспособный продукт — прим. ТАСС) лабораторного комплекcа — образовательное программное обеспечение, пробирки, датчики и другие вспомогательные учебные материалы. Программа будет загружаться в компьютер, и ребенок сможет проводить эксперименты. Это решило проблему с цифровизацией ТРИЗ. Но на этом компания не остановилась и сейчас разрабатывает лабораторный комплекс, где пять модулей будут посвящены температуре, звуку, весу, массе и плотности.

Во время становления компании, когда число учеников в Йошкар-Оле достигло 80, пришла пандемия коронавируса. Весной 2020 года все образовательные учреждения временно закрылись из-за строгих ограничительных мер, и Марина решила перераспределить ресурсы на то, чтобы "детально проработать курс с помощью акселераторов, сделать его еще лучше к новому учебному году". Так, в период пандемии основательница проекта приняла участие в программе "МСП: Акселератор социальных проектов" (проекте Корпорации МСП, который занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства — прим. ТАСС). Благодаря этому она добилась партнерства со школой Иннополиса (университет в Татарстане, специализирующийся на образовании, информационных разработках, робототехнике — прим. ТАСС) и придумала социальную акцию для школ, детдомов и реабилитационных центров. Также она участвует в программе социальной акселерации "Архипелаг-2121", которая помогает стартапам дорабатывать свой проект и выводить его на рынок.

На данный момент компания обучила методике ТРИЗ 25 педагогов и еще 10 студентов. Марина признается, что проект находится в инвестиционном периоде и еще не окупил себя — разработка курса оказалась недешевой. На данный момент проект приносит около 100 тыс. рублей в месяц, уточняет она. Кроме того, недавно компания договорилась с Марийским педагогическим институтом о совместном проекте на 2022 год — открытии Федеральной инновационной площадки. Проект будет курировать Министерство образования Республики Марий Эл. Педагоги смогут повысить там квалификацию и пройти обучение, что дополнительно увеличит в регионе число преподавателей, владеющих методикой ТРИЗ.

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