Как овощевод из Башкирии поставляет свой товар на полки крупнейших российских ретейлеров

Председатель кооператива "Туймазинский овощевод" в Башкирии Марат Галимов в 2008 году зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в городе Туймазы. Участок 0,8 га взял в аренду, а теплицу построил сам. Там он выращивал огурцы и помидоры, которые по вкусовым качествам были близки к домашним. Такого предложения на рынке в то время практически не было, поэтому они разошлись на ура.

В теплицах овощи можно было получать круглый год: зимой высаживали рассаду огурцов и к началу марта уже получали первый урожай; в июле убирали огурцы, высаживали томаты, получали их уже после 15 сентября, и с сентября по ноябрь включительно поставляли овощи. Среди продуктовых площадок, с которыми работало КФХ были местные магазины Башкирии - ("Полушка", "Байрам", "Челны-Хлеб") до региональных сетей в Твери, Новосибирске, Томске, Москве ("Фудсити", Домодедовский оптовый рынок).

В 2014 году санкции западных стран для России привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений экономики. По словам Галимова, правительство решило развивать промышленные тепличные комплексы, на это выделялись федеральные средства, из-за этого увеличилась конкуренция, а рынки сбыта сократились. Тогда КФХ перешло на овощеводство открытого грунта, так называемый борщевой набор (картофель, свекла, морковь), который хорошо растет в климатических условиях региона и требует меньше энергозатрат по сравнению с тепличными из-за постоянного роста цен на энергоносители. За счет этого хода расширили производство более дешевых овощей.

В ковидные времена спрос снизился еще и из-за закрытия большого числа магазинов региональных торговых сетей. Поэтому Галимов решил начать работать с федеральными сетями, чтобы расширить рынки сбыта и выйти со своими товарами на полки крупнейших ретейлеров — "Пятерочки" и "Магнита". Оба партнерства должны увеличить объемы продаж в полтора-два раза. Объем продаж КФХ в 2021 году в среднем составляет 3 млн рублей в месяц. Благодаря партнерству с сетями предприниматель рассчитывает увеличить объемы поставок продукции в распределительные центры, которые впоследствии осуществляют доставку по всей России.

Кроме того, Галимов планирует заняться органическим питанием, добавить в производство переработку моркови и столовой свеклы — делать соки, которые можно будет включить в школьное и больничное питание.

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