Глава Корпорации МСП: ставка по беззалоговым кредитам МСП Банка благоприятна для бизнеса

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ставка по новому кредитному продукту МСП Банка "Экспресс-поддержка" является комфортной для бизнеса, поскольку она ниже других предложений на рынке. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Корпорации МСП (входит в ВЭБ.РФ) Александр Исаевич.

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) 17 сентября запустил новый кредитный продукт "Экспресс-поддержка", в рамках которого предприниматели, работающие на рынке более 12 месяцев, могут получить кредит на сумму до 10 млн рублей по ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составляет 72 часа.

"Да, мы по линии МСП Банка запустили еще один новый продукт - экспресс-кредитование. И я уверен, что это даст импульс развитию конкуренции и поможет в развитии бизнеса. Сейчас предприниматель берет кредиты под 16-20%. А мы предложим до 10 млн рублей по ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа. Правда, требования к заемщикам будут немного жестче. И этот инструмент, кстати, мы придумали не сами в стенах корпорации, а вместе с предпринимателями: изучали причины отказов, прорабатывали риск-метрики. Сначала нам казалось, что рынок тяжело воспримет такое кредитование, но "пилот" показал обратное - ставка для предпринимателей комфортная, учитывая, что сегодня есть на рынке", - рассказал Исаевич.

В качестве еще одной поддержки бизнеса Корпорация МСП уже запустила "зонтичный механизм" поручительств, уточнил собеседник агентства. "Вот как раз "зонтичный механизм" - это инструмент, через который мы планируем увеличить объемы кредитования благодаря снижению доли отказов по предпринимательским кредитам. Ведь как сейчас? Сейчас каждую вторую заявку на льготные кредиты заворачивают - нет залога, предприниматели вынуждены брать потребительские кредиты. Еще этот инструмент будет полезен другим потенциальным отказникам, не связанным с крупными компаниями, не имеющим отношения к торговле или строительству. То есть всем, кто работает в так называемых зонах повышенного риска с точки зрения банков", - пояснил он. Исаевич добавил, что в корпорации готовят и другие меры поддержки.

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и способствует тому, чтобы продукция попадала на полки ретейлеров. Она также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" корпорация финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний она оказывает льготную лизинговую поддержку.